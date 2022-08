Bei der Aktionärsvereinigung Actares kommt es zu einem Abgang in der Geschäftsführung: Karin Landolt wird per Ende Monat von ihrer Funktion als Co-Geschäftsführerin und Kommunikationsverantwortliche zurücktreten. Sie habe sich dazu entschieden, ihre Selbstständigkeit auszubauen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. In dieser Funktion werde sie auch Actares-Projekte weiter- bzw. zu Ende führen.