Accenture hat Marco Huwiler zum neuen Länderchef in der Schweiz ernannt. Wie das weltweit tätige Beratungs- und Technologieunternehmen am Dienstag mitteilte, wird Huwiler am 1. Januar 2020 die Spitze der Schweizer Geschäftsführung übernehmen. Huwiler folgt damit auf Thomas Meyer, der seine Tätigkeit bei Accenture zu Ende Mai 2020 altershalber beendet.