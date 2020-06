Acea: Europäischer Nutzfahrzeugmarkt leidet auch im Mai stark unter Corona

Der europäische Nutzfahrzeugmarkt ist wegen der Corona-Krise auch im Mai eingebrochen. Allerdings fiel das Minus aufgrund der Lockerungen in zahlreichen Ländern geringer aus als noch im April, als die Nachfrage besonders stark abgesackt war. Insgesamt wurden in der Europäischen Union (EU) 109 431 Nutzfahrzeuge zugelassen und damit 44,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der zuständige Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte.