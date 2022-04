Achiko beginnt mit Auslieferung von Corona-Schnelltest Aptamex

Die Produktionslinie in Indonesien sei reorganisiert und in der Lage, die unerwartet starke Nachfrage nach den Corona-Schnelltests zu bedienen, teilte Achiko am Donnerstag mit. Nun begännen die Lieferungen und die ersten Verkäufe würden im Mai verbucht.

Seit der Ankündigung der Marketing- und Vertriebsvereinbarung mit der weltgrössten islamischen Vereinigung Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, dem Jakarta-Distrikt von Nahdlatul Ulama und Indofarma in der vergangenen Woche verzeichne Achiko eine unerwartet starke Nachfrage nach Aptamex. Daher sollen mehr als zwei Millionen Kits in einem kürzeren Zeitrahmen als zuvor geplant ausgeliefert werden.

Zur Finanzierung des Aufbaus der Aptamex-Produktion und des Sortimentsausbaus hat sich Achiko laut Angaben in der vergangenen Woche eine Eigen- und Fremdkapitalspritze im Umfang von bis zu 12 Millionen Franken gesichert. Der Geldgeber ist der institutionelle Investor Riverfort.

Achiko werde sich nach Abschluss der CE-Kennzeichnung in den nächsten Wochen über Indonesien hinaus orientieren, schreibt das Unternehmen weiter.

