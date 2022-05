Achiko erhält EU-Kennzeichnung für Corona-Schnelltest Aptamex

Die indonesische Gesellschaft Achiko kann seinen Corona-Schnelltest künftig auch in der EU anbieten. Der Test-Kit Aptamex habe die so genannte CE-Kennzeichnung erhalten und sei erfolgreich registriert worden, teilte das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen am Dienstag mit. Das Produkt soll ab dem dritten Quartal 2022 in Europa allgemein verfügbar sein.