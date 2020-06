Achiko erweitert Plattform um Corona-Funktionen

Das an der Schweizer Börse kotierte indonesische Fintech-Unternehmen Achiko will seine Plattform um Gesundheitsapplikationen erweitern und hat dazu eine Testphase lanciert. Zu Beginn würden Dienstleistungen zur Erfassung von Covid-19-Testresultaten und zum Contact Tracing angeboten, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.