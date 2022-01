Achiko erzielt positive Kalibrierungsergebnisse für AptameX Schnelltest

"Die Daten, die wir heute bekannt geben, zeigen, dass unsere Technologie im Vergleich zu antigenbasierten Tests empfindlichere und kostengünstigere Tests ermöglicht", wurde Achiko-CEO Steven Goh in der Meldung zitiert. AptameX, so gibt sich das Unternehmen überzeugt, habe das Potenzial, eine sehr überzeugende Alternative zu antigenbasierten Schnelltests sowie zu PCR-Tests zu werden.

Durchgeführt wurde die entsprechende Analyse in Indonesien mit 58 Covid-19-Proben. Die Ergebnisse erweiterten frühere Arbeiten in Spanien und andere Tests in Indonesien. Achiko werde die Studie nun auf internationaler Ebene wiederholen, um die CE-Kennzeichnung zu erhalten.

kw/ra

(AWP)