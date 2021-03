Achiko gibt Abschluss der Wandeldarlehenstransaktion mit Negma Group bekannt

Die Ausübung ist laut Mitteilung vom Dienstagabend möglich zwischen dem 30. und 360. Tag nach dem Datum der Ausgabe der Warrants, der Ausübungspreis beträgt 0,35 Franken (vorbehaltlich der üblichen Anpassungen). Die jetzige Vereinbarung ersetze eine entsprechende Vereinbarung mit Negma vom 16. Juli 2020.

Die an der Schweizer Börse SIX kotierte Achiko will die frischen Mittel den Angaben zufolge für den Betrieb und die Weiterentwicklung seiner mobilen Check-in- und Testpass-App (Teman Sehat) und der diagnostischen Testtechnologie für Covid-19 (Projekt Gumnuts) verwenden, einschliesslich einer Produktregistrierung in Indonesien in diesem März.

uh/jb

(AWP)