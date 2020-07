Achiko schliesst Lizenz zu Corona-Tests von Regenacellx.sl ab

Der Corona-Test von Regenacellx.sl nutze die fortschrittliche DNA-Aptamer-Technologie, welche genauere Resultate als bestehende Polymerase-Kettenreaktion-Tests (PCR)- oder serologische Tests ermögliche, heisst es. Tests würden zugänglicher, schneller und günstiger gemacht.

Achiko will im Rahmen der Kooperation die Entwicklung und Vermarktung des Test-Kits mit der Technologie von Regenacellx.sl vorantreiben. Die Vertragsbedingungen dazu würden bis Ende Juli finalisiert.

Dabei strebt Achiko eine exklusive Lizenz für den Test an. Und voraussichtlich werde Achiko an Regenacellx.sl Lizenzgebühren in Höhe von 5 Prozent des Bruttoumsatzes abzüglich Hardware-Kosten für Geräte zur Analyse von Proben bezahlen.

Darüber hinaus beabsichtigt Achiko, die "Teman Sehat"-Plattform auszubauen und um weitere Telehealth-Applikationen zu erweitern. So werde etwa der Zugang zu erschwinglicher Gesundheitsfürsorge für mehr Menschen ermöglicht. Und es würden noch weitere mögliche Corona-Anwendungen mit der bestehenden Technologie geprüft.

mk/ra

(AWP)