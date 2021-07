Acronis erhält mit Patrick Pulvermüller neuen Geschäftsleiter

Pulvermüller ist Spezialist für Cloud-Software und Hosting, wie Acronis am Mittwoch mitteilt. Zuvor war er bei GoDaddy als President of the Partner Business tätig. Er gelte als anerkannter Experte für die Entwicklung erfolgreicher Cloud-basierter Markteinführungsstrategien und war auch bereits als Vorstand bei der Host Europe GmbH tätig.

Serguei Beloussov bleibt dem Unternehmen als Mitglied im Verwaltungsrat erhalten. Zudem werde er als Chief Research Officer tätig sein und das Acronis-Programm für Hochschulbeziehungen ausbauen, beispielsweise mit dem Schaffhausen Institute of Technology (SIT), das er im Jahr 2019 mitgründete.

Die 2003 in Singapur gegründete und seit 2008 in der Schweiz eingetragene Acronis beschäftigt mehr als 1600 Mitarbeiter an 33 Standorten in 18 Ländern. Zu den Kunden zählten mehr als 5,5 Millionen Privatanwender und 500'000 Unternehmen.

pre/ra

(AWP)