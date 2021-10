Acronis ernennt Paul Maritz zum Vorstandsvorsitzenden

Unter der Leitung von Maritz will Acronis "die Position des Unternehmens auf dem Service Provider-Markt stärken und die Weichen für zukünftiges Wachstum stellen". Maritz ersetzt René Bonvanie, dessen Verdienste in der Mitteilung verdankt werden.

Bereits per 1. Juli 2021 war Patrick Pulvermüller als Nachfolger von Serguei Beloussov, der das Unternehmen 2003 gründete und seit 2013 als CEO tätig war, zum neuen CEO ernannt worden. Das gestärkte Managementteam werde nun diesen Impuls nutzen, um den Kunden die Tools anbieten zu können, die sie für den Erfolg in der digitalen Welt benötigten.

Die 2003 in Singapur gegründete und seit 2008 in der Schweiz eingetragene Acronis beschäftigt mehr als 1700 Mitarbeiter an 34 Standorten in 19 Ländern. Zu den Kunden zählten mehr als 5,5 Millionen Privatanwender und 500'000 Unternehmen.

cf/uh

(AWP)