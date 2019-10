Acronis will 10 Mio Dollar in Anreiz-Programm für Dienstanbieter investieren

Acronis will zehn Millionen Dollar in das Anreizprogramm für Dienstanbieter der Schweizer IT-Sicherheitsfirma investieren. Dieses Programm werde durch die Investition von Goldman Sachs ermöglicht, über die Acronis am 18. September informiert hatte, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. So sollen Partner, die einen Service-Provider-Vertrag mit Acronis abschliessen, für gewisse Zeit eine kostenlose Nutzung erhalten.