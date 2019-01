Actelion baut in Allschwil bis zu 75 Stellen ab

Die Integration des Baselbieter Pharmaunternehmens Actelion in den US-Konzern Johnson & Johnson hat Konsequenzen für die Belegschaft. Mit der Eingliederung gewisser Funktionen der im Sommer 2017 vom US-Konzern übernommenen Actelion in die Johnson & Johnson-Tochtergesellschaft Janssen im laufenden und im kommenden Jahr sollen am Actelion-Hauptsitz in Allschwil in den kommenden beiden Jahren bis zu 75 Stellen abgebaut werden.