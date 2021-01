Bereits Ende 2020 hatte Addex angekündigt, diese Finanzierungsrunde über ADS abwickeln zu wollen. Gleichzeitig werde man Investoren in Europa und in der Schweiz im Rahmen von Privatplatzierungen Aktien anbieten.

Addex-ADSs sind seit Ende Januar 2020 an der Nasdaq notiert. Der Schlusskurs der ADSs an der Nasdaq lag am 31. Dezember 2020 bei 13,40 US-Dollar, während die an der SIX kotierten Papiere am 30. Dezember zu 1,99 Franken oder umgerechnet 2,25 US-Dollar geschlossen haben.

hr/rw

(AWP)