Addex lanciert ADS-Programm an der Nasdaq

les-Ouates (awp) - Das Biotechunternehmen Addex will an der US-Börse Nasdaq sogenannte American Depositary Shares (ADS) ausgeben. Eine eine entsprechende Verkaufsvereinbarung mit Cantor Fitzgerald & Co sei abgeschlossen worden, teilte Addex am Mittowch mit. Die ADS repräsentierten jeweils sechs Aktien ohne Nennwert und würden "at-the-market" verkauft.