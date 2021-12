Addex liefert Update zu Produktpipeline

Das Biotechunternehmen Addex liefert zum Jahresende einen Überblick über den aktuellen Stand seiner Forschungsprojekte. So habe man weitere Fortschritte in der gesamten klinischen Pipeline gemacht und verfüge nun über drei aktive Programme, die bereits im ersten Quartal 2022 erste Daten liefern sollen, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwoch.