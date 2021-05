Das Biotechunternehmen Addex sieht die mögliche Wirksamkeit seines Wirkstoffkandidaten Dipraglurant bei Parkinson durch neue Daten untermauert. Die in der Fachzeitschrift Neuropharmacology publizierten Daten würden zeigen, dass Dipraglurant in der Lage sei, eine langfristige Beeinträchtigung der sogenannten synaptischen Plastizität bei Betroffenen zu retten, wie die Gesellschaf am Montag mitteilte.