Addex schliesst Aktienkapitalerhöhung ab

Der Bruttoerlös bezieht sich für Addex vor Abzug der Emissionskosten auf 4,2 Millionen Dollar, wie Addex in einer Meldung am Dienstagabend bestätigte. Addex hat kürzlich einen empfindlichen Rücksetzer mit seinem Schlüsselkandidaten Dipraglurant erlitten.

"Mit dieser Finanzierung sind wir nun in einer solideren finanziellen Position und verfügen bis weit in das Jahr 2023 hinein über liquide Mittel, während wir uns darauf konzentrieren, strategische Partner für ausgewählte Pipeline-Vermögenswerte zu gewinnen", wurde Tim Dyer, CEO von Addex, zitiert. "Unsere strategische Zusammenarbeit mit Indivior umzusetzen und uns auf die Veröffentlichung der Daten aus der klinischen Phase-2-Epilepsie-Studie ADX71149 zu freuen", so der CEO weiter.

kw/

(AWP)