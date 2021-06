Der Start der Zulassungsstudie mit Dipraglurant sei ein wichtiger Meilenstein für die Firma, hiess es weiter. Dabei handelt es sich um die zweite klinische Studie, die in diesem Jahr zum Mittel initiiert wurde. Mit dem Partner Janssen Pharmaceuticals hatte man kürzlich eine Phase-2-Studie zur Behandlung von Epilepsie gestartet. Und in den kommenden Monaten solle eine solche Studie bei Patienten mit Lidkrampf am Auge (Blepharospasmus) lanciert werden.

