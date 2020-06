Adecco Group ernennt Corinne Ripoche zur Chefin von Adecco Staffing Americas

Beim Personaldienstleister Adecco wird Corinne Ripoche per 1. Juli die Leitung der Region Americas übernehmen. Sie übernimmt damit die Verantwortung für die USA, Kanada und Lateinamerika und berichtet in ihrer neuen Funktion direkt an Konzernchef Alain Dehaze, wie Adecco am Dienstagabend mitteilte.