Adecco nimmt Aktienrückkaufprogramm am 7. April wieder auf

Der Stellenvermittler Adecco nimmt am 7. April das wegen des Ausbruchs der Corona-Krise verschobene Atienrückkaufprogramm wieder auf. Maximal sollen 16,3 Millionen Namenaktien erworben werden, womit sich das Rückkaufvolumen basierend auf dem Schlusskurs vom 26. März 2021 auf maximal 600 Millionen Euro beläuft. Das Aktienrückkaufprogamm endet am 15. Dezember 2023, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte.