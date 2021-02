Adecco schlägt Rachel Duan erneut in den Verwaltungsrat vor

Der Verwaltungsrat von Adecco schlägt an der kommenden Generalversammlung vom 8. April Rachel Duan zur Wahl in das Leitungsgremium vor. Sie hat laut Mitteilung des Personalvermittlers vom Donnerstag Jahrgang 1970 und ist chinesische Staatsbürgerin. Adecco nennt u.a. ihre Erfahrung bei der Umsetzung einer Wachstumsagenda für Schwellenländer in einem grossen Unternehmen als Grund für die Nomination.