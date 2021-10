In den USA hat sich der Stellenaufbau in der Privatwirtschaft im September stärker als erwartet beschleunigt. Im Monatsvergleich seien 568 000 Beschäftigte hinzugekommen, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Zuwachs von 430 000 Stellen gerechnet. Im Monat zuvor waren 340 000 Stellen geschaffen worden.