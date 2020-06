Leiter der Issuing-Gesellschaft soll nun Reto Gross werden. Er verfüge über langjährige Erfahrung im Schweizer Payment-Markt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Zuletzt war er als "Regional Head Sales" für den Bereich "Financial Services" der SPS/Worldline in der Schweiz, Österreich und Osteuropa verantwortlich und davor in ähnlicher Rolle bei SIX Payment Services.

jl/uh

(AWP)