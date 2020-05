Die Bankkartenherausgeberin Aduno will wegen der unsicheren wirtschaftlichen Lage die Dividende kürzen. Neu sollen insgesamt 60 Millionen Franken an die Aktionäre ausgeschüttet werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dies entspreche einer Halbierung der im Geschäftsbericht ursprünglich vorgesehenen Ausschüttung von 120 Millionen Franken.