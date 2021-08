Ägyptische Orascom-Tochter erhält Entschädigungsforderung über 33,9 Mio USD

Die ägyptische Tochter von Orascom Development Holding hat vom ägyptischen Umweltministerium ein Schreiben über eine Entschädigungsforderung in Höhe von 33,9 Millionen US-Dollar erhalten. Dabei gehe es um behauptete Verletzungen von Umweltvorschriften von Orascom Development Egypt (ODE) in der Destination El Gouna, wie der Hotelbetreiber und Immobilienkonzern am Dienstag mitteilte.