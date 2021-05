Die im Spital- und Hotelgeschäft tätige Aevis Victoria SA setzt ihren Expansionskurs fort. So wurde mit den Ärzte-Aktionären der Klinik Pyramide am See in Zürich eine Vereinbarung zum Erwerb des restlichen Aktienkapitals der Privatklinik unterzeichnet, wie Aevis am Dienstag mitteilte.