Aevis Victoria hält GV ohne Aktionäre ab und schlägt Frau Reybier zur Wahl vor

Die Aevis Victoria SA (Aevis) will wie geplant die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 am 30. April durchführen. Doch soll diese wegen der COVID-19-Verordnung ohne physische Präsenz der Aktionäre stattfinden, wie Aevis am Donnerstag mitteilte. Die Aktionäre können ihre Stimmrechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.