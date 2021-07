Aevis Victoria: Swiss Medical Network übernimmt Rapperswiler Rosenklinik ganz

SMN hatte Anfang 2019 in einem ersten Schritt 40 Prozent an der Rosenklinik gekauft und angekündigt, dass der Rest bis spätestens Ende 2022 übernommen werden soll. Per 1. Juli werde die Rosenklinik nun konsolidiert. Angaben zum Kaufpreis werden in der Mitteilung keine gemacht.

Die 1995 gegründete Klinik steht seit 2012 auf der Spitalliste des Kantons St. Gallen und verfüge über einen Leistungsauftrag für die Bereiche Orthopädie, Chirurgie, Urologie und Teilbereiche der Neurochirurgie, heisst es weiter. Sie beschäftigt den Angaben zufolge rund 70 Mitarbeitende und 21 Belegärzte und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von gut 12 Millionen Franken.

mk/dm

(AWP)