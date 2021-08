Der Kanton Bern behält 48 Prozent am Hôpital du Jura Bernois, teilte die im Spital- und Hotelgeschäft tätige Gruppe am Montag nach Börsenschluss mit. Aevis Victoria verpflichte sich gleichzeitig, die Projekte von HJB in St-Imier, Moutier und im Arc Jurassien zu unterstützen und weiterzuführen. Dabei seien Investitionen von mehr als 25 Millionen Franken geplant.

