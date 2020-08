Agta Record-Mehrheitsaktionäre schliessen Verkauf an Assa Abloy ab

Die Übernahme des Schweizer Spezialtürenherstellers Agta Record durch die schwedische Sicherheitstechnikfirma Assa Abloy ist in trockenen Tüchern. Die indirekten Mehrheitsaktionäre haben ihren 54-Prozent-Anteil an dem in Paris an der Euronext kotierten Unternehmen an den schwedischen Konzern verkauft. Assa hält damit rund 93 Prozent an Agta, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.