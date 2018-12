Air-Berlin-Verwalter verklagt Etihad auf Milliarden-Schadenersatz

(neu: Reaktion Etihad.) - Nach der Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin wird nun vor Gericht um Milliarden-Summen gestritten. Der Insolvenzverwalter des Unternehmens, Lucas Flöther, hat den Grossaktionär Etihad auf Schadenersatz verklagt, wie das Landgericht Berlin am Freitag bestätigte. Etihad kündigte Widerstand an. Zuvor hatte die Zeitung "Bild am Sonntag" darüber berichtet.