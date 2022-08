Airbus-Finanzchef wechselt zum Software-Konzern SAP

(Ausführliche Fassung) - Das Personalkarussell im Dax dreht sich weiter. Während der Softwarekonzern SAP einen Nachfolger für seinen scheidenden Finanzchef gefunden hat, muss der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus nun genau diese Position neu besetzen. Denn: Dominik Asam werde das Unternehmen Anfang März nächsten Jahres verlassen und in der gleichen Rolle zu SAP wechseln, teilte Airbus am Mittwoch mit. Laut SAP wird der Manager am 7. März starten. Die Airbus-Aktie verlor über ein Prozent, während SAP-Papiere gut ein halbes Prozent zulegten.