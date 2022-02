Der Flugzeugbauer Airbus hat einen weiteren Käufer für seinen geplanten Frachtjet A350F gefunden. Die arabische Fluggesellschaft Etihad habe eine Absichtserklärung zum Kauf von sieben Maschinen des Typs unterzeichnet, kündigte der Dax-Konzern am Mittwoch auf der Luftfahrtmesse in Singapur an. Etihad hat bereits die Passagierversion der A350 in der Flotte.