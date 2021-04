Airbus liefert deutlich mehr Verkehrsflugzeuge aus - Nur wenige Stornierungen

Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat im März mehr als doppelt so viele Flugzeuge ausgeliefert als noch im Februar. Im März stieg die Zahl auf 72 neue Maschinen, teilte der Konzern am Donnerstag in Toulouse mit. Im Februar waren es noch 32 Verkehrsflugzeuge. Auch die Zahl der Aufträge ist weiter gestiegen auf 28 Bestellungen nach 21 einen Monat zuvor. Die Zahl der Stornierungen ist dagegen deutlich zurück gegangen: Im März verlor Airbus nur 8 Bestellungen, im Februar waren es noch 92 Aufträge gewesen.