Airbus rüstet sich mit neuer A320-Endmontage für Erholung der Luftfahrt

Der Flugzeugbauer Airbus setzt auf ein Ende der Corona-Krise und nimmt den Bau einer neuen Endmontage-Linie für seine Mittelstreckenjets der A320-Familie wieder auf. In dem bisherigen A380-Werk in Toulouse soll ab Ende 2022 auch die Langversion Airbus A321 gefertigt werden, wie der europäische Boeing-Rivale am Mittwoch mitteilte. Bisher baut Airbus die A321 und deren Neuauflage A321neo nur in Hamburg und im US-amerikanischen Werk in Mobile (Alabama).