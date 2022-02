Airbus überrascht mit Rekordgewinn trotz Pandemie - Aktie verliert

(Neu: Aussagen aus Online-Pressekonferenz zu Lieferkettenproblemen, Wasserstoff-Flugzeug, aktualisierte Aktienreaktion) - Dem weltgrössten Flugzeugbauer Airbus ist ausgerechnet im zweiten Corona-Jahr 2021 der höchste Gewinn seiner Geschichte gelungen. Dank gestiegener Flugzeug-Auslieferungen, Einsparungen und positiver Sondereffekte übertraf der Überschuss mit 4,2 Milliarden Euro den bisherigen Rekordgewinn von 2018, wie der Dax-Konzern am Donnerstag im französischen Toulouse mitteilte. Im laufenden Jahr will Airbus-Chef Guillaume Faury die in der Krise gedrosselte Flugzeugproduktion wieder ein gutes Stück hochfahren. Der Gewinn im Tagesgeschäft soll weiter steigen. Doch Analysten hatten für 2022 noch mehr erwartet.