Airbus will im A350-Streit mit Qatar Airways unabhängige Klärung

(Ausführliche Fassung) - Der Flugzeugbauer Airbus will die Kritik des Grosskunden Qatar Airways an den Grossraumjets vom Typ A350 nicht länger hinnehmen. Die von Problemen an der Oberflächenbeschichtung der Maschinen sei nicht sicherheitsrelevant, sagte Airbus-Programmchef Philippe Mhun am Donnerstagabend in einer Telefonkonferenz. Dies habe auch die europäische Luftfahrtbehörde EASA bestätigt. Der Hersteller will die Angelegenheit nun von einem unabhängigen Gutachter rechtlich prüfen lassen. Es gehe darum, die Position und den Ruf von Airbus zu verteidigen.