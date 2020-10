Aktienkurs von Clariant nach Quartalszahlen erneut auf Tauchgang

Um 09.45 Uhr büssen Clariant in einem gehaltenen Gesamtmarkt 0,9 Prozent auf 15,96 Franken ein. Bereits am Vortag hatten sich die Anleger auf die sichere Seite begeben und das Papier um 4,3 Prozent nach unten geschickt. Der am SPI gemessene Gesamtmarkt notiert am Donnerstag 0,13 Prozent höher.

Weniger umgesetzt hat Clariant vor allem mit Kunden in der Erdölindustrie, im Bergbau und in der Autobranche - eine Auswirkung der Covid-19-Pandemie auf die Weltkonjunktur. Analysten hatten zwar mit einem Umsatzrückgang gerechnet, zeigen sich aber denn überrascht vom Ausmass. Mehrheitlich gelobt wird hingegen die Margenentwicklung.

Auch im vierten Quartal rechnet Clariant mit "Covid-Auswirkungen". Mitbewerber wie BASF hätten zuletzt ein ermutigenderes Bild gezeichnet, kommentieren Analysten die zurückhaltende Clariant-Guidance.

ra/kw

(AWP)