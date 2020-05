Aktionäre von Romande Energie wählen Stéphane Gard in Verwaltungsrat

An der Generalversammlung von Romande Energie haben die Aktionäre Stéphane Gard in den Verwaltungsrat gewählt. Dies teilte das Westschweizer Unternehmen am Dienstag nach der Versammlung mit, die wegen der Corona-Beschränkungen ohne Aktionäre stattfand. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 618 Aktionäre, die 73,18 Prozent auf sich vereinigten.