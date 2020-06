Aktionäre von Varia US Properties genehmigen GV-Anträge - H1-Ergebnis sehr gut

Bis am 25. Juni seien für das Juni-Geschäft mehr als 96 Prozent der veranschlagten Gesamteinnahmen erzielt worden, teilte Varia am Abend mit. Dank der laufend verbesserten Qualität des Immobilien-Portfolios in wachsenden Aussenbezirken von US-Grossstädten sei man gut aufgestellt, hält Verwaltungsratspräsident Manuel Leuthold in der Mitteilung fest.

Das Halbjahresergebnis werde sehr gut ausfallen, so Leuthold weiter. In diesen besonderen Zeiten halte Varia an der defensiven Strategie fest und konzentriere sich auf die Aufrechterhaltung der Mieteinnahmen und an ein striktes Kostenmanagement. Der Halbjahresbericht wird am 27. August veröffentlicht.

An der Generalversammlung stimmten die Aktionäre unter anderem der Dividendenausschüttung in Höhe von 2,60 Franken pro Aktie zu nach 2,50 Franken im Vorjahr. Die Aktionäre hiessen auch die Fortsetzung der vierteljährlichen Ausschüttung gut.

Des weiteren stimmten sie einer Erhöhung und Verlängerung des genehmigten Kapitals um bis zu 2,25 Millionen zusätzlichen Aktien bis am 26. Juni 2022 zu. Auch wurden Manuel Leuthold und die weiteren nominierten Verwaltungsratsmitglieder gewählt. Neu Teil des Gremiums ist Pierre Grégoire Baudin.

mk/uh

(AWP)