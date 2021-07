Aktionäre wollen sich von Flatexdegiro-Aktienpaket trennen

Aktionäre des Online-Brokers Flatexdegiro wollen sich von einem Teil ihrer Aktien trennen. Dabei wollen die Degiro-Mitgründer Kipei, Anderluh und Arrow insgesamt 2,5 bis 3,0 Prozent an Flatexdegiro bei institutionellen Investoren platzieren, teilte die zuständige Bank Jefferies am Donnerstag in Frankfurt mit. Damit soll der Streubesitz des Onlinebrokers erhöht werden und eine potenzielle Aufnahme in den MDax ermöglichen, hiess es.