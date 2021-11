Der Augenheilkunde-Spezialist Alcon startet die Vermarktung einer neuen Feuchtlinse. Die Linse unter dem Markennamen "Total30" für eine einmonatige Tragdauer hatte Alcon im Sommer angekündigt. Die Linse werde mit der demnächst startenden Jahrestagung der American Academy of Optometry in Boston nun offiziell lanciert, teilte das Unternehmen am Montagabend mit.