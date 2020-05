Der Augenheilmittelspezialist Alcon will am Kapitalmarkt über die Ausgabe einer Anleihe Geld aufnehmen. Im Rahmen einer Privatplatzierung will Alcon eine 750 Millionen US-Dollar schwere, vorrangige Anleihe mit einem Coupon von 2,6 Prozent und einer Laufzeit bis 2030 ausgeben.