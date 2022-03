Alcon schlägt Raquel Bono zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

Der Augenheilkundekonzern Alcon schlägt seinen Aktionären an der Generalversammlung vom 27. April Raquel Bono zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Wie bereits bei der Vorlage der Jahreszahlen im Februar angekündigt, soll zudem eine Dividende in Höhe von 0,20 Franken je Aktie genehmigt werden.