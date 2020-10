Alibaba kauft Supermarktkette Sun Art vom französischen Auchan-Konzern

Alibaba-Chef Daniel Zhang sagte in einer Mitteilung, dass der Kauf von Sun Art ein wichtiger Schritt in der neuen Einzelhandelsstrategie sei. Bereits zuvor hatte Zhang den Stellenwert des Einzelhandels herausgestellt. Besonders Lebensmittelgeschäfte hätten sich in der Corona-Pandemie als wichtige Eckpfeiler herausgestellt.

In Hongkong lag die Alibaba-Aktie zuletzt mit etwas mehr als einem Prozent im Plus. Am Handelsplatz New York konnten die Papiere in den letzten Wochen bereits deutlich zulegen./ngu/ssc/fba

(AWP)