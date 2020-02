Europas grösster Versicherer Allianz bläst kurz vor Bekanntgabe seiner Jahresbilanz zu einem weiteren Aktienrückkauf. Bis zum Jahresende will der Dax -Konzern eigene Aktien im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Euro am Markt erwerben, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in München mitteilte. Der Allianz-Kurs legte auf der Handelsplattform in einer ersten Reaktion um ein Prozent zu.