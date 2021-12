Allianz Suisse: Ruedi Kubat löst Severin Moser als CEO ab

Moser trete das CEO-Amt auf eigenen Wunsch ab und werde inner- und ausserhalb der Allianz nach einer neuen beruflichen Herausforderung suchen, teilte der Versicherer am Mittwoch mit. Er arbeitet seit 2007 bei der Allianz, zunächst als Leiter Produkte. Im Jahr 2010 wechselte Moser als CEO der Allianz Versicherungs-AG nach Deutschland und übernahm dann 2014 den CEO-Posten in der Schweiz.

Mit Ruedi Kubat übernimmt ein Mann mit langjähriger Erfahrung bei der Allianz-Gruppe das Zepter in der Schweiz. Er begann den Angaben zufolge seine Karriere bei Allianz Suisse ebenfalls 2007, wo er die Leitung des Bereichs Leben, Kranken und Unfall übernahm. Von 2009 bis 2015 war er für Operations & IT verantwortlich, ehe er bei der Gruppe in den Jahren darauf führende Positionen einnahm. Seit Oktober 2018 leitet Kubat das Schadengeschäft (P&C) bei Allianz Suisse.

Die Allianz Suisse hat auch für ihn bereits einen Nachfolger gefunden. Es ist Hanno Wienhausen, der seit 2014 für die Allianz tätig ist.

