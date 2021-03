Allianz verstärkt sich in Polen durch Zukauf von Aviva-Tochter

(Ausführliche Fassung) - Der deutsche Versicherer Allianz geht in Polen auf Einkaufstour und baut damit seine Position in Mittel- und Osteuropa aus. Vom britischen Versicherer Aviva werde die polnische Tochter gekauft, teilte Europas grösster Versicherer am Freitag in München mit. Erst Anfang März hatte die Allianz schon einmal bei Aviva zugeschlagen.