(Ausführliche Fassung) - Der Versicherungskonzern Allianz will einen griechischen Branchenkollegen übernommen. Im Rahmen einer Aktienkaufvereinbarung sollen 72 Prozent an European Reliance erworben werden, wie das Unternehmen am späten Freitagabend mitteilte. Dafür und für das anschliessende freiwillige Übernahmeangebot an die restlichen Reliance-Aktionäre gibt Allianz insgesamt 207 Millionen Euro aus.